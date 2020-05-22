РИАМО - 22 мая. Для подмосковных учителей продлили на месяц срок подачи документов на социальную ипотеку, в этом году сертификаты выдадут 110 педагогам, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Она подчеркнула, что подать документы на соципотеку можно дистанционно.
Министр уточнила, всего в 2020 году сертификат на приобретение жилья по программе смогут получить 110 учителей.
«С 2016 года мы реализуем данную программу – специалисты получают жилье, которое оплачивает область. Ежегодно расширяем возможности для участия в ней. Несмотря на режим повышенной готовности в регионе, мы в штатном режиме принимаем документы на участие в отборе, но уже в новом формате – дистанционно», – отметила Каклюгина.
Все условия участия, необходимый пакет документов, а также способы передачи документов размещены на сайте министерства образования Московской области в разделе «Деятельность//Мероприятия//Социальная ипотека».
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