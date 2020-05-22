РИАМО - 22 мая. Компенсацию в 283 миллиона рублей получат московские таксопарки на затраты по лизинговым платежам и кредитам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Такое послабление делают по просьбе перевозчиков из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Он уточнил, что будут учитывать состояние лишь на 5 марта. Таким образом, компании с хорошей кредитной историей получат субсидию, даже если во время пандемии у них были с этим трудности.
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