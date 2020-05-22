РИАМО - 22 мая. Компенсацию в 283 миллиона рублей получат московские таксопарки на затраты по лизинговым платежам и кредитам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Такое послабление делают по просьбе перевозчиков из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Также в два раза мы ускорим и упростим процедуру выдачи субсидий. Одно из условий получения субсидии — отсутствие задолженности по лизинговым платежам и другим обязательным платежам в день подачи заявки», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что будут учитывать состояние лишь на 5 марта. Таким образом, компании с хорошей кредитной историей получат субсидию, даже если во время пандемии у них были с этим трудности.