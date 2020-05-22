РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. С 25 мая по 19 июня планируют частично перекрыть движение транспорта по Бородинскому бульвару в микрорайоне Кутузово Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» инженер ПТО ООО «СК АСТПРОУС» Наталья Тебенькова.

«В связи с необходимостью устройства наружных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в период с 25 мая по 19 июня 2020 года планируется частичное перекрытие движения транспорта по улице Бородинский бульвар, дом №9», - сказала Тебенькова.

Частичное перекрытие согласно графику производства работ и проекту организации дорожного движения согласовано с администрацией городского округа Подольск и управляющей компанией ООО «УК Любимый дом».