РИАМО - 22 мая. Департамент городского имущества столицы возобновит прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу ответов по ранее поданным обращениям граждан с 25 мая, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Начнут работу по предварительной записи отделения службы в режиме «одного окна» на улице Бахрушина, дом 18, строение 1, и в 1-м Красногвардейском проезде, дом 21, строение 1.

«С понедельника горожане вновь смогут посещать службу «одного окна» департамента и подавать заявления на оказание имущественных и земельных госуслуг, пока будут работать два основных отделения службы», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Прием заявлений на предоставление госуслуг и выдача ответов на обращения, которые были поданы ранее, будут проводиться только по предварительной записи на портале mos.ru в разделе «Услуги».

На Красногвардейском проезде будет проводиться прием заявок по земельным и имущественным вопросам, за исключением жилищных. В отделении на улице Бахрушина будут приниматься заявки только по жилищным вопросам.

Ведомство продолжает прием обращений граждан и юридических лиц по другим вопросам в режиме онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.