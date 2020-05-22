РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мая. Центр культуры «Подмосковье» в поселке Пироговский городского округа Мытищи проведет онлайн-конкурс по стихам Агнии Барто до 31 мая, в День защиты детей всех участников конкурса можно будет увидеть на страницах соцсетей центра, сообщается в Instagram-аккаунте ЦК «Подмосковье».

«МАУ ЦК «Подмосковье» объявляет конкурс «Юный поэт». С 25 мая по 31 мая публикуй в социальные сети, как ты читаешь любое стихотворение Агнии Барто, и отмечай Instagram-аккаунт ЦК «Подмосковье». Не упусти свой шанс показать себя!» - говорится в сообщении.

Первого июня, в День защиты детей, всех участников конкурса можно будет увидеть на страницах социальных сетей центра культуры.