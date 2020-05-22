РИАМО - 22 мая. Ночные заморозки в Подмосковье не нанесут вреда первым всходам сельскохозяйственных культур и не задержат завершение посевной кампании в регионе, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«В эти дни в связи с дождями у подмосковных аграриев есть трудности в связи с тем, что в поля сложно выехать из-за переувлажнения. Но небольшие заморозки не нанесут посадкам большого урона. До всходов яровых культур еще есть время, поэтому ухудшение погоды не повлияет на растения. А озимым в нынешней стадии развития такое кратковременное и незначительное понижение температур совсем не страшно», — сказал Разин.
В настоящее время посевная кампания в Подмосковье идет с опережением прошлогоднего графика.
Общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых в Подмосковье составляет 570 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 30 тысяч гектаров.
По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Московской области ожидаются заморозки. Местами температура опустится до минус 2 градусов.
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