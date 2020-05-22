РИАМО - 22 мая. Сбивать высокую температуру при коронавирусе аспирином и анальгином не рекомендуется, сообщается на сайте kp.ru.

Медики советуют не заниматься самолечением, когда температура достигла 38 градусов. Но есть те, кто не привык обращаться за помощью к врачам.

«Для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — сказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ», врач-невролог Ирина Вереютина.

По ее словам, инфекция может проникнуть в структуру головного мозга, что может вызвать дыхательную недостаточность. Это является причиной смерти пациентов в 53% случаев.

До 31 мая включительно в Москве и области действует режим самоизоляции. Все жители и пассажиры общественного транспорта должны соблюдать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.