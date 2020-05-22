Как попасть к врачу‑специалисту в период самоизоляции

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Согласно информации на сайте mos.ru, московские поликлиники, подведомственные столичному департаменту здравоохранения, работают в стандартном режиме. Москвичей при этом просят обращаться к специалистам только в случае крайней необходимости. При возникновении недомогания, симптомов ОРВИ следует вызвать врача на дом.

При этом около 40 городских поликлиник перепрофилированы для работы только с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию – прием обычных больных в них не ведется.

В поликлиниках Подмосковья отменены плановые диспансеризации и профосмотры, плановая госпитализация в стационары дневного пребывания, проведение вакцинирования. Временно отменена предварительная запись к врачам. Однако экстренную и неотложную медицинскую помощь (например, в травматологических пунктах), помощь при хронических заболеваниях получить можно. В случаях, не требующих срочного вмешательства, посещение узкого специалиста следует отложить до снятия эпидемических ограничений. Пациентам с симптомами ОРВИ необходимо вызывать врача на дом.

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