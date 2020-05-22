Как попасть к врачу‑специалисту в период самоизоляции

Работа поликлиник
Согласно информации на сайте mos.ru, московские поликлиники, подведомственные столичному департаменту здравоохранения, работают в стандартном режиме. Москвичей при этом просят обращаться к специалистам только в случае крайней необходимости. При возникновении недомогания, симптомов ОРВИ следует вызвать врача на дом.
При этом около 40 городских поликлиник перепрофилированы для работы только с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию – прием обычных больных в них не ведется.
В поликлиниках Подмосковья отменены плановые диспансеризации и профосмотры, плановая госпитализация в стационары дневного пребывания, проведение вакцинирования. Временно отменена предварительная запись к врачам. Однако экстренную и неотложную медицинскую помощь (например, в травматологических пунктах), помощь при хронических заболеваниях получить можно. В случаях, не требующих срочного вмешательства, посещение узкого специалиста следует отложить до снятия эпидемических ограничений. Пациентам с симптомами ОРВИ необходимо вызывать врача на дом.
Как попасть к стоматологу
Плановый терапевтический, хирургический, ортопедический, ортодонтический, профилактический и детский стоматологический приемы, а также диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в стоматологических учреждениях временно приостановлены.
При этом стоматологическую медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах можно получить во всех медицинских организациях вне зависимости от формы собственности в часы их работы в полном объеме. Экстренной помощью считается в том числе починка зубных протезов.
Для получения услуги не нужно предварительно записываться на прием. Помощь оказывается в день обращения в течение двух часов с момента обращения пациента.
Срочные стоматологические проблемы в столице можно решить даже в ночное время суток. С 20:00 до 08:00 взрослых пациентов принимают:
– в стоматологической поликлинике № 50, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 19 (ст. м. «Красносельская»), телефон +7 (495) 264-49-65;
– в стоматологическом отделении поликлиники Троицкой городской больницы, расположенной по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, дом 5, телефон: +7 (495) 851-08-25.
Дети могут получить помощь в ночное время в детской стоматологической поликлинике № 28 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Ермолова, дом 12 (ст. м. «Парк Победы»). Телефон: +7 (499) 148-55-22.
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Как попасть к гинекологу
Женские консультации в столице продолжают работать в штатном режиме, однако для безопасности беременных посещение клиник временно ограничено. Посещать специалистов следует для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики, введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности или при появлении жалоб.
В Московской области врачи рекомендуют обращаться в женские консультации только в экстренных случаях. Информацию о постановке на учет по беременности и других ситуациях следует уточнять в женской консультации по месту жительства.
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Как получить психологическую помощь
Столичные медицинские психологи запустили службу психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин в условиях распространения коронавируса. Обратиться за помощью можно по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00.
Оказывают помощь психологи и психотерапевты ПКБ №4 им. Ганнушкина.
Для получения бесплатной психологической помощи также можно:
– в любое время суток обратиться по телефону Московской службы психологической помощи населению (МСППН) по номеру 051 (с городского) или +7 (495) 051 (с мобильного);
– написать в онлайн-чат на сайте МСППН;
- записаться на дистанционную консультацию на том же сайте;
- позвонить по телефону горячей линии по вопросам коронавируса: +7 (495) 870-45-09 (с 8:00 до 21:00).
Жители Московской области могут обратиться на бесплатную линию психологической поддержки по номеру +7 (495) 215-04-03 ежедневно с 10:00 до 22:00.
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Визит к доктору в режиме онлайн
В Московской области существует возможность получить онлайн-консультацию узкого специалиста. Чтобы подать заявку на бесплатную консультацию, следует:
– зайти на сайт www.onlinedoc.ru,
– выбрать кнопку «войти через Госуслуги»,
– нажать на «запись к врачу»,
– выбрать дату и время для записи.
Формат дистанционной консультации позволяет связаться с врачом в телефонном режиме, с помощью мессенджера либо по видеосвязи. Во время консультации пациент сможет отправить врачу данные предыдущих анализов.
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