РИАМО - 22 мая. В России подвели первые итоги массового тестирования на антитела к коронавирусу, выяснилось, что они есть у 14% сдавших тест в лабораториях «Инвитро», сообщается на сайте компании.

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает около 1,5 тысяч медицинских офисов. За первые четыре дня анализ на качественное определение антител сдали свыше 40 тысяч человек.

«Почти половина всех тестов (47%) сделаны в Москве и Подмосковье. На втором и третьем месте — Северо-Западный федеральный округ и Приволжье, на которые приходится 14,6% и 9,5% соответственно», — отмечается в материале.

Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG) проводятся методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы производства ФГБУ «НМИЦ гематологии». Чувствительность теста составляет 95%.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.