«На мой взгляд, учитывая все заслуги Семина перед «Локомотивом», можно было попрощаться с ним более красиво. То, как получилось — смотрится не очень. Удивился ли я этой новости? Да», — сказал Гончаренко в Instagram комментатора и инсайдера Нобеля Арустамяна.