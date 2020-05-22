РИАМО - 22 мая. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход наставника «Локомотива» Юрия Семина с поста главного тренера клуба, сообщает Газета.ru.
Клуб 14 мая не стал продлевать соглашение с Семиным и назначил на пост главного тренера сербского специалиста Марко Николича.
«На мой взгляд, учитывая все заслуги Семина перед «Локомотивом», можно было попрощаться с ним более красиво. То, как получилось — смотрится не очень. Удивился ли я этой новости? Да», — сказал Гончаренко в Instagram комментатора и инсайдера Нобеля Арустамяна.
Контракт Семина с клубом истекал 31 мая. С 1 июня «Локомотив» возглавит Николич. При этом многие фанаты «железнодорожников» остались недовольны данным решением.
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