РИАМО – 22 мая. Международная группа исследователей изучила образцы тканей легких семи скончавшихся от коронавируса пациентов, ученые обнаружили, что у всех скончавшихся вирус повредил кровеносные сосуды, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших Covid-19», – говорится в сообщении.

Специалисты сравнивали образцы тканей легких семи умерших от Covid-19 с материалами умерших в результате острого респираторного дистресс-симптома, который наблюдается при гриппе, и с десятью сопоставимыми по возрасту неинфицированными контрольными легкими.

Ученые нашли признаки прогрессивных сосудистых заболеваний, которые объясняют, в частности, нарушение свертываемости крови (она сворачивается у пациентов с коронавирусом аномально, образуя тромбы).

Исследователи отмечают, что осложнения после коронавируса могут вызвать у взрослых инсульты, а у детей – синдром Кавасаки.

Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.