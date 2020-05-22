РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мая. В городском округе Мытищи на бульваре Ветеранов проведут ремонт тротуарного плиточного покрытия до 7 июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местный житель оставил жалобу на портале на состояние тротуарного плиточного покрытия на бульваре Ветеранов. Он отметил, что рядом с первыми скамейками плитка в очень плохом состоянии, вся в ямах.

«Администрацией по указанной в обращении информации проведена проверка, в ходе которой факт подтвердился. Вопрос о включении работ по ремонту тротуарного плиточного покрытия в план будет рассмотрен в срок до 7 июля», - сказал начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации горокруга Денис Волжин.

Он добавил, что по результатам выполнения работ житель будет проинформирован.