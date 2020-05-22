РИАМО - 22 мая. Услуга по оформлению цифрового пропуска для передвижения по Подмосковью через СМС-сообщение больше недоступна, сообщается на региональном портале госуслуг Московской области.

«Обращаем внимание, что с 13 мая 2020 года прекращено оформление пропуска с помощью СМС на номер 0250», - отмечается на сайте.

Оформить заявку для получения пропуска можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

Пропускная система начала действовать в Московском регионе 15 апреля. Ее ввели для контроля за перемещениями граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса. В Московской области пропускной режим действует до 31 мая.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.