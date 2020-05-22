РИАМО - 22 мая. Услуга по оформлению цифрового пропуска для передвижения по Подмосковью через СМС-сообщение больше недоступна, сообщается на региональном портале госуслуг Московской области.
«Обращаем внимание, что с 13 мая 2020 года прекращено оформление пропуска с помощью СМС на номер 0250», - отмечается на сайте.
Оформить заявку для получения пропуска можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.
Пропускная система начала действовать в Московском регионе 15 апреля. Ее ввели для контроля за перемещениями граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса. В Московской области пропускной режим действует до 31 мая.
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22 МАЯ
- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.
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