РИАМО - 22 мая. В пятницу в рамках проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» состоится онлайн-встреча с дачниками, темой эфира станет налогообложение в садоводческих некоммерческих товариществах, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Начало встречи в рамках темы «Налогообложение в СНТ: недвижимость, фонд оплаты труда и налог на урожай» состоится в пятницу в 14:00. В рамках эфира выступят замминистра имущественных отношений региона Юрий Лавряков, исполнительный директор союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, руководитель комплексной производственной группы БТИ Наталья Тонина. Проект запустили 28 марта 2020 года, за это время состоялось семь эфиров.

«Тема регистрации имущества напрямую связана с налогообложением. Однако <…> не все объекты недвижимости в СНТ необходимо ставить на кадастровый учет. На недвижимость, которую по закону нужно регистрировать, распространяются федеральные льготы и вычеты», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, все собственники освобождаются от налога на 50 квадратных метров жилого дома и на одну хозпостройку до 50 квадратных метров. Представители льготных категорий – пенсионеры, многодетные и другие освобождаются от имущественного налога на одну квартиру, один гараж, один дом и один хозблок. Заявить о льготе граждане могут с предпенсионного возраста – женщины с 55 лет, а мужчины – с 60.

«Регистрация недвижимости – это защита прав владельцев, для муниципалитетов – возможность обеспечить дачников инфраструктурой за счет налоговых поступлений», – подчеркнул первый зампредседателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Проект «Цифровые СНТ Подмосковья» сформирован Минмособлимуществом, Союзом дачников региона и Московским областным БТИ. Еженедельно в инстаграм-аккаунте @souzdachnikov проходят онлайн-сессии с жителями подмосковных СНТ, где разбираются важные вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями и изменениями в законодательстве. Трансляции собирают до 150 зрителей в эфире.

Гендиректор Московского областного БТИ Роман Ларин рассказал о действующей льготе для многодетных семей, которым предоставляется скидка в 20% на ряд услуг, о скидках членам СНТ при обращении граждан из одного товарищества. С 18 мая точки МОБТИ открыты на прием граждан, заявки на услуги принимаются онлайн и на сайте учреждения. Работы ведутся с соблюдением мер предосторожности по регламенту.