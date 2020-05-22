РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мая. В подмосковных Котельниках полиция задержала уроженца Сыктывкара за мошенничество при продаже мобильных телефонов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступили заявления от граждан о том, что мужчина, представившись продавцом мобильных телефонов в Котельниках, похитил их денежные средства, перечисленные за предоплату товара. Злоумышленник заключил с тремя покупателями устное соглашение о продаже мобильных телефонов. После этого от клиентов получил предоплату на сумму более 70 тысяч рублей, однако договорные обязательства в установленные сроки выполнены не были, деньги клиентам не возвращены.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 30-летний уроженец Сыктывкара. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество»,- говорится в сообщении.

Задержанного заключили под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.