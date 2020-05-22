РИАМО - 22 мая. Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работникам строительной компании на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

С мая по декабрь 2019 года руководство компании «Мосстрансстрой» нарушило требования Конституции России и трудового законодательства и частично не выплачивало заработную плату сотрудникам организации. Задолженность составили более 1 миллиона рублей. При этом деньги у компании были.

«Следователи устанавливают количество работников, чьи трудовые права были нарушены, а также принимают меры, направленные на компенсацию причиненного ущерба руководством общества», - подчеркнула Иванова.

Она добавила, что расследование по данному уголовному делу продолжается.