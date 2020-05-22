РИАМО - 22 мая. Волонтеры «Молодой Гвардии» передали медицинским работникам поликлиник, больницы и станции скорой помощи Реутова более 350 подарочных наборов к чаю в рамках акции «Спасибо врачам», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.
351 подарок добровольцы доставили в медицинские учреждения Реутова, соблюдая все необходимые меры предосторожности.
«Еще раз мы хотим выразить благодарность врачам. Вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, областным и местным отделениями партии «Единая Россия», с нашими волонтерами мы отгрузили чайные наборы для медиков, чтобы сделать их жизнь чуточку слаще. На плечи врачей легла колоссальная нагрузка и ответственность, многие из них проживают в гостиницах, не видят свои семьи. Их необходимо поддерживать всеми силами», - сказал глава Реутова Станислав Каторов.
Точкой старта акции «Спасибо врачам» в Реутове стала поликлиника №1 на улице Гагарина, затем волонтеры доставили наборы с шоколадом, чаем, печеньем и кофе медикам, работающим на станции скорой помощи, в отделениях центральной городской клинической больницы, «Брусничке», детской поликлинике №1, детской и взрослой поликлиниках №2.
Врачи в свою очередь устроили флешмоб «Спасибо за заботу» и выразили благодарность волонтерам, разместив плакаты в окнах.
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