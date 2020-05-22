РИАМО - 22 мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на территории Центральной России в мае будут наблюдаться температурные волны — поочередная смена потопления и похолодания, сообщает РИА Новости.

«Прежде чем потеплеет, надо все-таки привыкнуть к тому, что температура будет довольно низкая. Завтра и послезавтра (23 и 24 мая - ред.) будет на шесть-семь градусов ниже многолетних значений», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что потепление может прийти 25 мая, однако температура останется на два-три градуса ниже нормы. При этом 26 мая температура будет 17-18 градусов, что еще на один градус теплее, а потом россиян снова ждет похолодание. Тепло в 25 градусов придет только в конце мая.

По мнению синоптика, температурные волны будут сопровождать весь май, а потепление в конце месяца произойдет из-за изменений циркуляции атмосферы и приходом воздушных масс с юго-запада.

Вильфанд добавил, что к 25 мая давление повысится и превысит норму. Осадки будут небольшими, ожидается переменная облачность.