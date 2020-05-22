РИАМО - 22 мая. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Московской области вырос за первый квартал этого года на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Подмосковье в основном экспортировало продукты глубокой переработки сельского хозяйства – мяса, молока, зерна, также белки и животные жиры.

«Продукцию агропромышленного комплекса Подмосковья стали чаше покупать за рубежом. Объем экспорта за первый квартал этого года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы отправили на экспорт сельхозпродукции на 246,2 миллиона долларов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, наибольшим спросом продукция Подмосковья пользуется в странах СНГ - это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие. Также экспорт уходит в Турцию, Иран, Сирию, Францию, Германию. Большой потенциал в Подмосковье по экспорту в Китай.

Крупнейшие экспортеры Московской области – «Московская пивоваренная компания» и фабрика «Ахмад Ти» из Мытищ, завод «Кристалл» и предприятие по переработке овощей «Фрито лей мануфактуринг» из городского округа Кашира, производители продуктов питания из зерна, злаков и молока - серпуховской «Маревен фуд Сентрал», истринская «Нутриция», солнечногорская «Барилла Рус».

А также производители кондитерских изделий - ступинский «Марс», люберецкий «Полет», домодедовский концерн «Шоколадница», Раменский кондитерский комбинат.

Еще производитель продуктов из мяса, рыбы и морепродуктов «Марр Руссия» из Одинцовского городского округа, «Русское море» из Богородского городского округа и «Московская кофейня на Паяхъ» из Рузского городского округа.