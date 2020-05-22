РИАМО – 22 мая. Министерство здравоохранения России разрешило переходить к финальной части сравнительного клинического исследования препарата «Фавипиравир» для лечения коронавируса, сообщает Nation News.

Первые клинические исследования этого лекарства провели успешно.

«Препарат проходит клинические испытания в шести ведущих медицинских центрах страны, в том числе в Смоленске», - говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 2988 - в Москве.

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22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.