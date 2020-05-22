РИАМО - 22 мая. В Москве завершили прием заявок на участие в международном конкурсе на разработку архитектурно-художественного облика станции «Проспект Маршала Жукова» Рублево-Архангельской линии и станции с рабочим названием «Кленовый бульвар 2» Бирюлевской линии, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Для участия в конкурсе было подано 78 заявок из 12 стран, что на 50% больше количества заявок, поданных на аналогичный конкурс в 2018 году.

«В составе участников 113 компаний, из которых 52 будут участвовать индивидуально, а 61 — в составе 26 мультинациональных консорциумов. Среди участников представлены компании из 30 городов 12 стран. Количество и география поданных заявок говорит о том, что конкурс вызвал огромный интерес как в России, так и за рубежом», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заявки пришли из России, Италии, Великобритании, Испании, Нидерландов, Японии, Венгрии, Германии, Китая и других стран.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, международный интерес к столичным проектам позволяет выйти на новый уровень работы.

«Поэтому уровень конкуренции за выход в финал будет предельно высок, а борьба — максимально упорной. Вполне возможно, что такой мощный творческий импульс запустит новый виток развития всего Московского метрополитена», – подчеркнул Кузнецов.

Инициатором конкурса выступило АО «Мосинжпроект» – единый оператор программы развития метрополитена города. Член жюри, заместитель генерального директора по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов пояснил, что создание каждой станции включает в себя проработку огромного объема инженерных систем и коммуникаций.

Конкурс стартовал 15 апреля в Москве. 2 июня в ходе первого заседания жюри конкурса под председательством Бочкарева будут выбраны десять финалистов (по пять в каждой номинации), которые продолжат борьбу во втором этапе конкурса.