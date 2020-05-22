РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мая. Актриса театра кукол «Огниво» городского округа Мытищи Мария Кузнецова проведет 24 мая прямой эфир в Instagram, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Нам так понравился формат общения в прямом эфире, поэтому мы решили продолжить. Уже в это воскресенье актриса нашего театра Мария Кузнецова ответит на все ваши вопросы, которые вы можете оставить заранее, внизу в комментариях. А можете непосредственно во время эфира. Подобные встречи мы хотим сделать постоянными. Пока мы не можем встречаться с вами вживую, будем видеться онлайн. На просторах интернета. Ваши любимые артисты теперь станут ближе», - говорится в сообщении.

Трансляция пройдет в 19:00 в Instagram-аккаунте театра «Огниво» (https://www.instagram.com/theatre_ognivo/).