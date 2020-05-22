РИАМО - 22 мая. Среди новых случаев коронавируса в столице 77% выявили у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, еще более 7% - у детей, сообщает городской оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Среди новых заболевших 43,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день все пациенты и те, кто близко контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.

За сутки в мегаполисе выявлено 2988 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в городе подтверждено 158207 случаев Covid-19.

Жителям столицы, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, предлагают стать донорами плазмы. Для желающих стать донорами ежедневно с 09:00 до 19:00 работает горячая линия: 8 (495) 870-45-16.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.