РИАМО – 22 мая. Около 20% опрошенных выпускников 11 классов рассказали, что летом планируют поступать на факультет информационных технологий, а 12% будущих абитуриентов хотят сдать экзамены на медицинский факультет, сообщает RT.

Опрос среди выпускников школ провел сервис «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение». Также среди выпускником, согласно исследованию, были популярны и другие факультеты.

«Далее идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты», - говорится в сообщении.

Данные опроса показали, что 6% респондентов планируют поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков, 5% - на физический факультет, а 4% - на биологический.

В меньшей степени популярностью пользуются исторический, химический (по 3%), филологический и географический (по 1%) факультеты.

При этом около 3% выпускников заявили, что не собираются поступать в вузы в этом году.

ЕГЭ в этом году начнутся с 29 мая.