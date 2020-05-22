РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Православные волонтеры подмосковного Подольска приобрели маски для детского соматического отделения Подольской городской клинической больницы, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«По просьбе медицинского персонала детского соматического отделения (ДСО) ПГКБ помогли защитными масками. Как известно, маски сейчас - самый востребованный товар, но не во всех аптеках они есть. Мы заказали в интернет-магазине и на днях передали 100 масок для медперсонала ДСО», - говорится в сообщении.

Сестричество поблагодарило всех за пожертвования на Доброкарту, благодаря которым стала возможна покупка масок.

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22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.