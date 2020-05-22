РИАМО - 22 мая. Теплосетевое хозяйство Московской области пройдет дополнительную проверку после того, как вновь в квартирах начнут отключать отопление, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

«Вообще это (повторное подключение и отключение тепла – ред.) очень серьезный риск для всей системы. Мы вынуждены будем дополнительно провести все экспертные мероприятия, проверки систем. <…> Гидравлические системы не рассчитаны на то, чтобы включать и выключать (отопление – ред.) в отличии от электрических систем», — сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

При этом он отметил, что в Московской области проведена большая модернизация теплосетевого хозяйства, поэтому система имеет определенный запас прочности.

В Подмосковье в связи с похолоданием по поручению губернатора Андрея Воробьева возобновили подачу тепла в квартиры и на соцобъекты. Всем службам поручено обеспечить стабильную работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы.