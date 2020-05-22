РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Сотрудники министерства ЖКХ Московской области провели проверку соблюдения требований обеспечения мер профилактики в условиях сохранения рисков распространения Covid-19 на объектах МУП «Водоканал» в подмосковном Подольске, нарушений не выявили, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонаткте».

В соответствии с распоряжением министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в рамках профилактических мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 21 мая сотрудники ведомства провели выездное обследование объектов МУП «Водоканал» Подольска.

«Проверка проводилась по вопросам соблюдения требований обеспечения мер профилактики в условиях сохранения рисков распространения Covid-19. Нарушений при производстве работ не выявлено. Требования по соблюдению и обеспечению мер профилактики на предприятии соблюдаются в полном объеме», - говорится в сообщении.

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22 МАЯ

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- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

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