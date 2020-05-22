РИАМО - 22 мая. В Москве задержан организатор и члены группы, специализировавшейся на организации проституции, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным СМИ, речь идет о скандально известном издателе журнала «Флирт» Дмитрии Зяблицеве. В 2017 году он был приговорен к трем годам колонии, а его жена и главный редактор журнала Станислава Казакова получила два года условно.

«Предполагаемый организатор противоправной деятельности задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники размещали в интернете объявления об оказании услуг сексуального характера за деньги, сопровождая их фотографиями девушек. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги.

Возбуждено уголовное дело по стать УК «Организация занятия проституцией».