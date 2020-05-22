РИАМО - 22 мая. Пассажиропоток в автобусах Подмосковья сократился на 78% по сравнению с началом марта и на 99% сократилось число пожилых пассажиров старше 65 лет и школьников, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Число пассажиров льготных категорий сократилось на 83%», - говорится в сообщении.

С 12 мая в общественном транспорте Московской области и Москвы нужно находиться в защитной маке и перчатках.

Кроме того, при поездке на общественном транспорте карты «Стрелка», «Тройка»,социальные карты нужно внести в свой цифровой пропуск.