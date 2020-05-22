РИАМО - 22 мая. В пятницу утром пассажиропоток в метро сократился на 75% по сравнению с прошлым годом, но при этом совершено на 40 тысяч поездок больше по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Количество пассажиров уменьшилось на 74% в наземном транспорте по сравнению с таким же периодом прошлого года, но увеличилось на 30 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей. Также на 65% сократился пассажиропоток в пригородных электричках по сравнению с таким же периодом прошлого года, но вырос на 10 тысяч поездок в сравнении с минувшей неделей.

«Загруженность дорог, по данным «Яндекса», составляет 2 балла (минус 3 балла по сравнению с прошлым годом и без изменений по сравнению с прошлый неделей)», — говорится в сообщении.

Каршеринг остановил свою работу. Поездки такси сократились на 48% по сравнению с прошлым годом и на 7 тысяч увеличились по сравнению с прошлой неделей. На дорогах столицы стало меньше личных автомобилей на 36% по сравнению с таким же периодом прошлого года, но больше на 60 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей.

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции, выходить на улицу можно только по веской причине, и масочный решим. Для поездок на транспорте нужно получать цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.

Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.