РИАМО - 22 мая. За ежемесячной выплатой на детей младше трех лет уже обратились более 70 тысяч жителей Московской области, выплата положена с апреля по июнь, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей за период с апреля по июнь 2020 года предоставляется семьям с детьми до трех лет. Выплату уже получили более 50,5 тысяч человек в Подмосковье», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

За предоставлением выплаты можно обратиться до 1 октября 2020 года через личный кабинет Пенсионного фонда РФ: https://es.pfrf.ru/#services-f или с помощью единого портала государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru.

Во время пандемии коронавирусной инфекции в Подмосковье дополнительные выплаты получают семьи с детьми, пенсионеры, малоимущие, люди с хроническими заболеваниями, безработные.

В Московской области вместе с федеральными мерами поддержки начисляют региональные выплаты. По данным вопросам можно обратиться по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

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