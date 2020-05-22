РИАМО - 22 мая. Почти 62 гектара земель в Подмосковье засадили клубникой, смородиной, яблонями, сливами и другими плодовыми и ягодными культурами, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Наряду с весенними посевными работами в Подмосковье активно ведутся работы в садоводческих хозяйствах и питомниках. Порядка 62 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений заложено на сегодняшний день в области», - сказал Разин.

Он уточнил, что клубники, смородины и малины посажено около 46,4 гектара; груш, яблонь и сливы - 9,3 гектара. Кроме того, более 6 гектаров занимают плодовые и ягодные питомники.

В этом году весенние полевые работы в Подмосковье проводятся в условиях пандемии коронавируса. Лидеры посевной - Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Дмитровский округ и Ступино.

Общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых в Подмосковье составляет 570 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 30 тысяч гектаров.

Кроме того, в текущем году в регионе планируется заготовить свыше 800 тысяч тонн силоса, сенажа и около 2 тысяч тонн сена. Это сырье пойдет на корм для крупного рогатого скота.