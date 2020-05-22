РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Работа 11-летнего Ивана Васильева из Подольска стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

В ГУ МВД России по Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», приуроченного к Международному дню защиты детей. Победителей конкурса путем голосования определила специально созданная комиссия, в состав которой вошли руководители подразделений подмосковного Главка МВД и представители Общественного совета.

«Решением жюри победителем стал 12-летний Максим Никонов из Луховиц с экспозицией из пластилина «Патруль по профилактике коронавирусной инфекции». Работа 11-летнего Ивана Васильева из Подольска стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Также лауреатом конкурса стала работы Екатерины Калмыковой из Одинцова (6 лет)», - говорится в сообщении.

Всего на региональный этап конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа» из территориальных органов МВД России районного уровня поступило 57 работ. Экспозицию победителя представят в финальном этапе конкурса, который пройдет в преддверии Дня защиты детей путем голосования на официальном интернет-сайте МВД России.

Ребятам в возрастной категории от 6 до 14 лет предлагалось изготовить тематические поделки, используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон.