РИАМО - 22 мая. С 20 до 22 мая в Москве выпало от 40% до 60% от месячной номы осадков, город оказался во власти холодного высотного циклона, сообщается на сайте «Метеоновости».

Наиболее интенсивные осадки прошли в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах - до 29 миллиметров, меньше осадков выпало на северо-западе города.

«На ВДНХ за этот период выпало 20 миллиметров, или почти 40% от нормы, к утру 22 мая месячная норма по осадкам здесь оказалась перевыполнена», - говорится в сообщении.

Минувшей ночью до 13 миллиметров выпало в Центральном административном округе города.