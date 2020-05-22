РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска начали удалять борщевик Сосновского механическим способом, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» с помощью муниципального предприятия «МБУ ПКБ» проводят работы по удалению зарослей борщевика механическим способом. Основные очаги находятся вблизи деревни Кутьино», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также собственникам участков направили требования о проведении работ и об административной ответственности за невыполнение. Оказали помощь многодетным семьям, на участках которых есть борщевик. Работы находятся под контролем администрации городского округа и будут продолжатся дальше.