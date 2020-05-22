РИАМО - 22 мая. В Московской области социальные работники, которые оказывают услуги на дому, и работники, трудящиеся в учреждениях сферы занятости, будут получать стимулирующую выплату из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления правительства региона.

«Установить выплату стимулирующего характера в размере 10 тысяч рублей в месяц следующим категориям работников: социальные работники государственных учреждений социального обслуживания Московской области, оказывающие социальные услуги на дому, руководители, заместители руководителей, специалисты государственных учреждений Московской области в сфере занятости», - говорится в документе.

Данная выплата будет начисляться в составе зарплаты за фактически отработанное время с 1 апреля по 31 мая.

Данные выплаты работники будут получать за счет средств бюджета Подмосковья. Они введены за особые условия труда и дополнительную нагрузку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.