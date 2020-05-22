РИАМО - 22 мая. В Московской области в начале следующей недели ожидается потепление, поэтому 25 или 26 мая вновь начнут отключать отопление, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

В Подмосковье из-за холодной погоды вновь начали подавать тепло в многоквартирные дома. До этого в регионе с 1 мая начали поэтапно отключать отопление.

«Да, скорее всего, в понедельник или во вторник, в зависимости от погоды, мы вынуждены будем опять отопление отключать», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Он отметил, что для отключения отопления потребуется около 3-4 дней.

Потепление в Московском регионе ожидается в начале новой недели. Синоптики прогнозируют, что с 26 мая дневная температура воздуха будет превышать 20 градусов тепла.