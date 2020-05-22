РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мая. Врачи и медсестры подмосковных Котельников вернулись в больницу округа после работы с коронавирусными больными в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода, сообщил главврач Котельниковской поликлиники Михаил Анисимов.
«Вернулись наши дорогие коллеги, которые месяц отработали в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Помогали врачам и медсестрам лечить пациентов с Covid-19. Мы собрались, чтобы сказать слова благодарности и гордости за то, что мы работаем с такими замечательными людьми», - написал Анисимов.
Он добавил, что в это непростое время сотрудники поликлиники не побоялись, не отказались и с честью исполнили свой долг.
«Реально мы все ими гордимся. Спасибо им за работу и за спасенные жизни», - заключил Анисимов.
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22 МАЯ
- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.
- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.
- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.
- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.
- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.
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