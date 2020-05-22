РИАМО – 22 мая. Вакцинацию от коронавируса начнут с людей, находящихся в зоне риска, если сразу нельзя будет сделать много вакцин, сообщает РИА Новости.

«Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом руководитель Минздрава страны Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля. Он уточнил, что все тесты будут выполнять по определенному графику. Над вакцинами работают сразу несколько предприятий.

Появление препарата ожидают в конце лета.

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22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.