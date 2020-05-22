РИАМО - 22 мая. В Московской области выздоровели после коронавирусной инфекции еще 418 человек, за весь период врачи вылечили 4699 пациентов, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

До конца мая жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости.

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22 МАЯ

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.