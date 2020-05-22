ИАМО - 22 мая. Инспекторы Роспотребнадзора с 1 мая проверили соблюдение мер безопасности по борьбе с распространением коронавируса в столице, в результате чего была приостановлена работа 26 объектов, а шесть – закрыли на время, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«По результатам проведенных проверок с 1 мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов, в 26 случаях применялся временный запрет деятельности, объекты в таких случаях опечатывались специалистами управления непосредственно после завершения проверок, и материалы дел направлялись незамедлительно в суд», - отмечается в материале.

Инспекторы с 1 мая провели 3980 проверок на соблюдение противоэпидемического режима на предприятиях города.

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22 МАЯ

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.