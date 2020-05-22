РИАМО - 22 мая. Полиция устанавливает обстоятельства кражи порядка 4,8 миллиона рублей с банковских карт жителя столицы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

По его словам, в ОМВД обратился безработный москвич 2000 года рождения и заявил о краже принадлежащих ему денежных средств с его банковских счетов.

«В период с 7 по 10 мая неизвестный совершил кражу с банковских карт. Материальный ущерб составил 4,77 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент по факту кражи начали проводить доследственную проверку.