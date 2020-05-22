РИАМО - 22 мая. За полгода со дня запуска первых Московских центральных диаметров на станциях и в поездах МЦД пассажиры оставили свыше 460 личных вещей, среди них — несколько необычных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чаще всего пассажиры теряют сумки и пакеты, но встречались и необычные находки. К примеру, складной мангал, свидетельство о браке и инструкция по ремонту трактора», — говорится в сообщении.

Если пассажир обнаружил бесхозные предметы, то он может сообщить об этом сотрудникам полиции, работникам станции или машинисту поезда. Они сообщат о находке в транспортную полицию.

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября 2019 года.