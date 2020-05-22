РИАМО - 22 мая. В Москве свыше 27 тысяч человек сделали тест на антитела к коронавирусу, еще около 10 тысяч записались, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.

«Пришли и сдали анализ – более 27 тысяч человек, записано еще порядка 10 тысяч человек. Во всех 30 поликлиниках, на базе которых проходит тестирование, действуют строгие правила работы», - говорится в сообщении.

Кровь для теста сдают только по предварительной записи. Это помогает избежать очередей в поликлиниках и не допустить распространения коронавируса.

Стойки, на которых администраторы выдают направления на тестирование, установили у кабинетов врачей.

В московских поликлиниках с 15 мая ИФА-тестирование делают только по приглашению. Жителей, которые пройдут тест, определяют методом случайной выборки среди всех возрастных групп и городских административных округов.

Москвичу, который был выбран для анализа приходит СМС или e-mail, но приглашения не высылают тем, у кого есть симптомы ОРВИ и подтвержден коронавирус. Приглашенный может записаться на сдачу крови в течение трех дней.

Изначально приглашение отправили группе из 70 тысяч человек, на данный момент приглашений было отправлено уже порядка 300 тысяч. Прорабатывается возможность сдачи теста всеми желающими.

Текстовая трансляция

22 МАЯ

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.