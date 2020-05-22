РИАМО - 22 мая. Московское областное управление ФАС оштрафовало на 50 тысяч рублей администрацию городского округа Красногорск за препятствование осуществлению государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного органа.

Ранее в рамках рассмотрения заявления местного жителя по вопросу присоединения к электрическим сетям, управление потребовало у администрации документы и сведения, необходимые для рассмотрения заявления по существу.

«Обязанность предоставления информации по запросу антимонопольного органа установлена требованиями статьи 25 закона о защите конкуренции. Администрация Красногорска проигнорировала законные требования управления, а документы представила только после возбуждения дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Московское областное управление ФАС вынесло постановление о наложении штрафа в размере 50 тысяч рублей.