РИАМО - 22 мая. Полицейские в городском округе Кашира на трассе М-4 «Дон» задержали пассажира такси, подозреваемого в сбыте героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

При обыске транспорта был обнаружен пакет с порошкообразным веществом внутри. Также у мужчины в кармане куртки нашли аналогичный сверток.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством – героином общей массой около 250 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Задержанный пояснил, что перевозил наркотики с целью дальнейшего сбыта через тайник-закладку в городе Липецк.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.