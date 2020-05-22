РИАМО - 22 мая. Предоставленные администрацией городского поселения Яхрома Дмитровского округа сведения в отношении ООО «Вивана» включены в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

Учреждение заключило с компанией контракт на поставку и установку игрового оборудования в городской парк имени И.А. Лямина.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

Фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок на заседании комиссии Московского областного УФАС.

Управление выслушало доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучило представленные доказательства. УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы «Вивана» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.