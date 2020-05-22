РИАМО - 22 мая. В Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в ночь на 23 мая из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение из-за заморозков будет действовать в Подмосковье с 00:00 до 06:00 23 мая, местами температура будет достигать минус 2 градусов.

Этот уровень погодной опасности также действует на территории Смоленской и Калужской областей Центрального федерального округа.

В ночь 23 мая в Московской области ожидается облачная погода и небольшой дождь. Ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.