РИАМО - 22 мая. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в поле в деревне Бычково Можайского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного <...> в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни населения боеприпас не представляет. Силами местного ОМВД выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ГКУ «Мособлпожспас».