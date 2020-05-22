РИАМО - 22 мая. Интересную подборку о самых известных столичных мостах подготовил туристический портал Discover.Moscow, посетители сайта смогут узнать, какие известные люди гуляли по Большому Каменному мосту и сколько мостов построили в городе за последние годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Туристический портал Discover.Moscow подготовил подборку о самых известных мостах столицы. Речь пойдет об архитекторах и их проектах, а также о том, как строились мосты и каковы их особенности», - говорится в сообщении.

Кроме того, туристический портал ответил на ряд вопросов: почему построенный Амандом Струве и Владимиром Шпейером мост получил название Крымского и как его прозвали в народе? Что связывает исторический Краснолужский и Лужнецкий мосты? Какие известные люди гуляли по Большому Каменному мосту, и почему в петровские времена бытовала присказка «дороже Каменного моста»?

Также посетители сайта могут узнать, сколько мостов построили в Москве за последние годы, какой мост самый длинный, где находится лучшая смотровая площадка и где больше всего делали фото для социальных сетей.

Помимо этого, на портале представлены интересные факты о Патриаршем, Всехсвятском (первый каменный мост через Москву-реку) и Лужнецком метромосте.